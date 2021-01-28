Киркоров спродюсирует выступление на "Евровидении - 2021" молдавской певицы Гордиенко

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров выступит продюсером выступления Натальи Гордиенко, которая будет представлять Молдавию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Об этом молдавская артистка сообщила ТАСС в четверг.

"Филипп Бедросович выступает продюсером проекта, а также соавтором композиции. Мы готовим новый материал. Это будет совершенно другая композиция, нежели в прошлом году. Презентовать ее мы будем в марте. О деталях рассказывать пока не буду", - отметила Гордиенко.

По ее словам, выступление готовят Киркоров вместе со своей командой Dream Team, в которую также входит греческий композитор Димитриос Контопулос. "Мы будем презентовать композицию вместе с клипом. Сейчас я нахожусь на его съемках в Киеве, где мы работаем с потрясающей командой", - сказала артистка. "Формат конкурса нам не известен, но мы очень надеемся, что он будет проходить там же (в Роттердаме - прим. ТАСС) хотя бы с каким-то минимальным количеством зрителей в зале", - сказала она.

Гордиенко должна была представить Молдавию на конкурсе в мае 2020 года в Роттердаме в сотрудничестве с Киркоровым. Однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

Финал "Евровидения - 2021" пройдет 22 мая. Формат конкурса пока не определен. Первый вариант предполагает соревнования в привычном для всех формате в присутствии зрителей в концертном зале Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей и делегаций из разных стран. В соответствии со вторым сценарием всем присутствующим любителям музыки, а также самим выступающим артистам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Количественный состав делегаций каждой страны, а также численность прессы будут сокращены. Третий вариант проведения песенного конкурса также подразумевает соблюдение социального дистанцирования и ограничение числа выступающих на сцене артистов. Согласно четвертому сценарию, музыкальный конкурс будет проходить без зрителей, а все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу с арены Ahoy в Роттердаме.