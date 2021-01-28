Более трети подопечных социальных учреждений Петербурга переболели коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Более трех тысяч человек из 11 тысяч, проживающих в социальных учреждениях Санкт-Петербурга, переболели коронавирусом, сообщил на пресс-конференции председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"В системе городских и государственных учреждений более 11 тысяч проживающих, это и пожилые люди, это инвалиды, это и дети, у нас проболело на сегодняшний день более трех тысяч человек", - рассказал Ржаненков.

По данным председателя комитета, за время пандемии умерли более 40 человек, проживающих в социальных учреждениях, и четыре сотрудника. На сегодняшний день остаются единичные случаи заболевания коронавирусом, но процессы заражения удается предупреждать. Вирус попадал из больниц, в которых лечатся проживающие. "Мы знаем, что там [в больницах] было большое количество заражений, и мы оттуда к себе приносили, но мы научились при возвращении таких людей еще раз их тестировать, определять их в специальные помещения, чтобы они не контактировали сразу с проживающими", - рассказал Ржаненков.

По последним данным, в Петербурге выявили 327 160 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 222 012 человек, умерли 9 517. За последние сутки в городе выявили 2 128 случаев заражения.