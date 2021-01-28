Вучич поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"

БЕЛГРАД, 28 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за вакцину против коронавируса "Спутник V", очередная партия которой поступит в Сербию 29 января. Об этом он заявил в четверг журналистам после совещания с военными в Доме гвардии.

"Завтра из России прибывает 20+20 тыс. российской вакцины "Спутник V". Почему я говорю 20+20? Потому что первая доза российской вакцины не такая же, как вторая, в отличие от Pfizer и китайской вакцины. Спасибо им за это, спасибо за каждую вакцину, которую они нам направили. Мы бесконечно благодарны, но нам, конечно, нужно намного больше. Мы ведем переговоры с другими производителями по открытым и закрытым каналам", - сказал Вучич.

По его словам, Сербия заключила договоренности на поставки 6,5 млн доз вакцин от коронавируса, но не может их получать в полном объеме из-за проблем с нехваткой производственных мощностей в мире. "Получаешь 40 тыс., а нужно 400 тыс. Сейчас в списке на вакцинацию 750 тыс. человек, а реальная необходимость - вакцинировать 3,5 млн, но мы будем бороться за каждую вакцину", - отметил сербский лидер. Вучич также подчеркнул, что "отдельные богатые страны набрали в шесть раз больше доз вакцины, чем у них есть населения".

Ранее в четверг премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в размере 40 тыс. доз поступит в страну 29 января.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ее использование началось 6 января. В страну поступили 2,4 тыс. доз "Спутник V", до конца января ожидаются крупные партии. 16 января, в Сербию доставили первую партию китайской вакцины Sinopharm в размере 1 млн доз, а 18 января Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на использование первых 100 тыс. доз китайской вакцины.