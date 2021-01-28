В Дагестане восстановили электроснабжение почти 29 тыс. жителей после отключения

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение в домах около 29 тыс. жителей трех районов в Дагестане, которые в четверг остались без света из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в компании "Россети Северный Кавказ".

"Электроснабжение в трех районах Дагестана, нарушенное ранее у части потребителей, полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Дагестане, нарушенное в результате отключения из-за сильного ветра. Без света остались часть бытовых потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах - всего около 28 700 человек.

Восстановительные работы вели три бригады энергетиков.