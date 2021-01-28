Адвокат заявил, что при замене условного срока на реальный Навальный получит менее 3,5 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Алексей Навальный в случае замены ему наказания на реальное может провести в колонии меньше 3,5 года, назначенных ему условно по делу "Ив Роше", считает его адвокат Ольга Михайлова.

"Если Симоновский суд решит заменить ему условный срок на реальный, то он проведет под стражей меньше, чем три с половиной года. Он находился под домашним арестов во время следствия и суда, провел там год. Зачет срока произойдет по старым правилам: день под домашним арестом за день под стражей", - заявила она журналистам.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля, Мособлсуд признал это решение законным. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене ему условного наказания на реальное.

На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум 6 раз он не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. Но, согласно предоставленной из Charite информации, 23 сентября Навальный был выписан из клиники, но на уведомление о явке 23 октября не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, в столичном управлении ФСИН.