В Сочи могут ввести штрафы за навязывание морских прогулок и экскурсионных программ

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Власти Сочи предложили штрафовать за навязывание гражданам морских прогулок и экскурсионных программ. Согласно поправкам в действующее законодательство, промоутерам может грозить штраф до 5 тыс. рублей, сообщается в четверг на официальном сайте администрации города.

На протяжении последних лет в Сочи особую популярность приобрела реализация экскурсионных услуг под видом промоутерства. Неизвестные лица предлагают свои услуги по организации экскурсий и принимают в качестве оплаты денежные средства без выдачи каких-либо платежных и иных документов, не применяя контрольно-кассовую техники. В связи с этим в последнее время увеличилось число жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

"Принимая во внимание высокую значимость и востребованность туристско-рекреационного комплекса, администрация города выступила с инициативой к законодательному собранию региона внести изменения в закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" и установить административную ответственность за приставание к гражданам и навязывание услуг в общественных местах. Выявлять нарушителей будут уполномоченные сотрудники администрации совместно с правоохранителями. Как только поправки будут приняты, лицам, навязывающим жителям и гостям города экскурсионные прогулки, будет грозить административный штраф до 5 000 рублей. В случае неоднократного правонарушения сумма штрафа будет увеличиваться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что урегулировать работу промоутеров планируется к началу курортного сезона.

"Общее количество людей, задействованных при организации данного вида услуг на территории города-курорта, составляет более 300 человек. Преимущественно это граждане других регионов РФ и государств, в том числе Абхазии, постоянно не проживающие на территории Краснодарского края и города Сочи, не имеющие прописки, регистрации и разрешения на трудовую деятельность. Демпингуя на экскурсионном рынке, они причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Владимира Пушкарева.