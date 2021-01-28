В Петербург запретили въезжать грузовикам с экологическим классом ниже "Евро-3"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Запрет на въезд в город грузового транспорта весом более 8 тонн, использующего топливо ниже экологического класса "Евро-3", начал действовать в Санкт-Петербурге. Это позволит снизить выбросы загрязняющих воздух веществ, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"С сегодняшнего дня в городе запрещен проезд грузового транспорта весом более 8 тонн и экологическим классом ниже "Евро-3", - говорится в сообщении. - Это позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ".

Решение об ограничении движения большегрузов в жилых районах было принято из-за того, что их шум мешает горожанам, а выхлопы значительно загрязняют воздух. Комитет, который занимается в том числе упорядочиванием движения грузового транспорта в городе, внес соответствующие изменения в постановление правительства города от 28 марта 2012 года.

Отмечается, что Петербург стал первым регионом в России, где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта. Изменения соответствуют целям национального проекта "Экология".

В пресс-службе добавили, что пропуска, ранее полученные грузоперевозчиками для проезда в административных границах Петербурга, продолжают действовать до срока их окончания, несмотря на экологический класс транспорта.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление водоемов страны.