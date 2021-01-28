Россия почти в два раза увеличила квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 января. /ТАСС/. Россия увеличила с 228 до 405 мест квоты для бесплатного обучения в своих вузах студентов из Узбекистана. Об этом в четверг сообщил руководитель представительства Россотрудничества Михаил Вождаев.

"В прошлом году квота для будущих студентов из Узбекистана составляла 228 мест, в текущем году она выросла почти в два раза и достигла 405", - сказал Вождаев. По его словам, регистрацию заявок от желающих поступить в текущем году в российские вузы девушек и юношей из Узбекистана планируется начать с 29 января или 1 февраля и завершить до 1 марта.

Он отметил, что регистрация будет проходить в электронном формате. Информацию о необходимых документах можно узнать на сайте представительства.

"Отборочные экзамены, если это позволит эпидемиологическая обстановка, планируется проводить очно. Это будут письменные тесты", - добавил Вождаев. По его данным, для всех абитуриентов, независимо от направлений, обязателен тест по русскому языку. Кроме того, будущие гуманитарии, медики, экономисты и инженеры будут сдавать историю, химию, биологию, физику и математику.

Ожидается, что отбор завершится в середине апреля, тогда же и будет сформирован список узбекистанцев, получивших право на бесплатное обучение в российских вузах.