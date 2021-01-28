Экспертная комиссия ФРГ не рекомендует вакцину AstraZeneca гражданам старше 65

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Германский Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха рекомендует использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca только среди граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом пишет в четверг газета Die Welt со ссылкой на сообщение комиссии.

Причина заключается в том, что у комиссии недостаточно данных от производителя о том, какой иммунный ответ препарат вызывает у граждан старше 65 лет. 26 января об этом сообщали немецкие газеты.

Рекомендация Stiko не означает, что вакцину можно применять. Для этого необходимо разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), которого пока нет.

На прошлой неделе AstraZeneca предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря - начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами американской компании Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у нее 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого, Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти два препарата, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.