Эксперт: в обучении школьников в России следует усилить практико-ориентированный подход

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мировые исследования качества образования показывают, что некоторые страны начали терять качество фундаментального образования поскольку сосредоточились на формировании у школьников мягких навыков и умений применять полученные знания на практике. России не следует идти этим путем - нужно усилить практико-ориентированный подход в обучении учеников, но сделать это не в ущерб фундаментальному образованию, считает директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

"У нас один из целевых показателей системы образования вычисляется как среднее между местами России в международных исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS", - отметил Станченко в беседе с ТАСС. Так, в PIRLS Россия занимает первое место в мире. В TIMSS, который оценивает как раз фундаментальное школьное образование, страна входит в десятку лидеров. В исследовании PISA, оценивающем умение школьников применять полученные знания на практике, Россия сильно отстает.

"Поэтому с точки зрения смыслов целевой показатель как раз отражает наши нынешние векторы развития: мы должны увеличить и усилить практико-ориентированность с сохранением нашего хорошего фундаментального школьного образования", - сказал Станченко.

По его словам, сегодня все необходимые требования к школьникам, касающиеся и получения знаний, и развития умений применять полученные знания на практике, и умения учиться, содержатся в российских образовательных стандартах. Между ними следует соблюдать баланс.

"Не надо заблуждаться, что если все можно найти в интернете, то нет необходимости в изучении школьных предметов. Интернет не поможет сформировать умение рассуждать, развить системное мышление и другие важные умения. Мягкие навыки не могут развиваться в пустоте, все равно требуется оперировать какими-то знаниями. Человек, гуляющий по просторам интернета, далеко не всегда будет понимать, что именно он там нашел, у него не будет стройной картины, не будет определенной систематизации в голове, он будет теряться. Поэтому нашей системе образования нужен баланс между традиционными подходами и развитием всего, что связано с практическим применением полученных знаний", - отметил Станченко.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявил, что качество школьного образования снижается в странах, которые делают упор только на функциональную грамотность, следует всесторонне развивать школьника: давать базовые и прикладные знания.