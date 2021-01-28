В Тульской области в июне пройдет молодежный форум "Инженеры будущего"

ТУЛА, 28 января. /ТАСС/. Молодежный международный форум "Инженеры будущего", который проводится в РФ с 2011 года, состоится Тульской области с 18 по 28 июня 2021 года. Ожидается участие около 1,5 тыс. человек, сообщил министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин в Туле на выездном заседании оргкомитета форума в четверг.

"Мы предлагаем определить даты проведения форума - 18-28 июня, чтобы в финальный день мы отметили День молодежи. Мы сейчас исходим из того, что формат проведения будет очный, всю работу подготовительную ведем из этого расчета. В соответствии с концепцией мы предполагаем количество участников - 1,5 тыс. человек", - сказал Давлетшин.

Первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев отметил, что, несмотря на планируемый очный формат проведения форума, прорабатываются и другие варианты его организации. "Конечно же, пандемия вносит свои коррективы в наши планы, мы все рассчитываем на то, что та колоссальная работа по борьбе с пандемией, которую ведут правительство России, каждый субъект, принесет свои результаты, уверен, что мы к форуму подойдем уже без ограничительного фактора. Вместе с тем, есть несколько вариантов, несколько тактик, которые мы заложим и будем руководствоваться в зависимости от того, как будет развиваться [эпидемиологическая] ситуация", - сообщил он.

Базовой площадкой форума станет один из парк-отелей в Заокском районе, расположенном вблизи границы с Московской областью.

По словам первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, ожидается, что участие в форуме примут представители более 60 стран. "Молодежный форум в этом году будет юбилейным, и мы предполагаем, что количество зарубежных участников будет больше, чем в предыдущие годы, несмотря на ограничения из-за пандемии, несмотря на серьезные попытки сдерживания развития нашей Родины, в том числе с помощью различных санкций. В прошлом году принимали участие представители 63 стран. Судя по тому большому интересу, который проявляется к нашему форуму, мы увидим не только молодых людей - представителей разных стран, но и представителей делового сообщества, капитанов крупного бизнеса", - добавил Гутенев.

На заседании оргкомитета прошло награждение победителей и призеров форума 2020 года, набравших наибольшее количество балов в личном рейтинге, и передача правительству региона переходящего кубка форума "Инженеры будущего".

О форуме

Форум "Инженеры будущего", созданный по инициативе председателя Союза машиностроителей России, главы Ростеха Сергея Чемезова, с 2011 года проходит в формате летнего образовательного лагеря. В течение 12 дней около 1 500 молодых инженеров, конструкторов и технологов в одном из регионов России учатся у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников - 20-35 лет. За девять лет проведения форума его участниками стали более 15 тыс. молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2020 году форум из-за пандемии коронавируса проводился онлайн.