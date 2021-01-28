Отказ владельца сайта прекратить нарушение прав россиян может повлечь штраф до 1 млн

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неисполнение владельцем информационного ресурса предупреждения о необходимости прекращения нарушений прав и свобод граждан РФ, в том числе цензуры в отношении российских СМИ, может повлечь штраф до 1 млн рублей. Соответствующую поправку к законопроекту о штрафах за несоблюдение закона об устойчивом интернете в четверг поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении ТАСС).

Комитет рекомендовал включить в законопроект во втором чтении поправку, согласно которой игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Повторный отказ выполнить требования властей повлечет уже более значительные штрафы: для граждан в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей и для юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Автором поправок выступил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон, который дает Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ ввел статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. После присвоения такого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор также получил право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Защита устойчивого интернета

Комитет также в целом рекомендовал принять законопроект о штрафах за несоблюдение закона об устойчивом интернете во втором чтении.

Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей".

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 600 тыс. до одного миллиона рублей.