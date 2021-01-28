ГУ МВД Подмосковья предупредило об ответственности за участие в незаконной акции 31 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подмосковная полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции, в том числе несовершеннолетних, 31 января. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В связи с распространением в сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, 31 января 2021 года, ГУ МВД России по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - сказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Также сотрудники органов внутренних дел будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности.

Кроме того, полиция призывает население, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов. Отдельно пресс-служба ГУ МВД обратилась к родителям, подчеркнув, что молодежь в силу недостаточного жизненного опыта более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. "Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет привлечение их родителей к установленной законом ответственности", - сказали в ГУ МВД.

В социальных сетях сторонники условно осужденного блогера Навального призывают выйти на акцию в его поддержку 31 января.