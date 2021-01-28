Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта России в упрощенном порядке

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Более 400 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом в четверг на интеграционном форуме "Русский Донбасс", который проходит в Донецке, заявил депутат Государственной думы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.

"По ряду решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на территории России признаются документы, выданные в республиках. Граждане ДНР и ЛНР получили право приобретения российского гражданства в упрощенном порядке, и уже более 400 тысяч человек им воспользовались", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.