Перехватывающая парковка открылась у станции метро "Проспект Ветеранов" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Перехватывающая автостоянка открылась в пешей доступности от станции метро "Проспект Ветеранов" в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Сегодня мы открываем перехватывающую автостоянку площадью 1 700 кв. метров, на которой можно бесплатно оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте или припарковаться на ночь. Автостоянка работает в автоматизированном режиме круглосуточно", - привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности директора городского Центра управления парковками Санкт-Петербурга Дмитрия Ваньчкова.

Отмечается, что стоимость работ по организации объекта, расположенного на Дачном проспекте с оживленным автомобильным трафиком, составила более 8 млн рублей. Автостоянка рассчитана на 55 машиномест, шесть из которых предназначены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц.

Новый объект транспортной инфраструктуры был реализован в том числе при поддержке депутатов законодательного собрания города Алексея Цивилева и Дениса Четырбока. "Отсутствие здесь перехватывающей парковки на протяжении многих лет вынуждало граждан парковаться во дворах и создавало повышенный трафик внутри квартала. Теперь автомобилистам удобно подъехать к станции метро, оставить автотранспорт на парковке и воспользоваться услугами общественного транспорта", - прокомментировал открытие автостоянки Четырбок.

По данным комитета, в настоящее время в городе функционируют 18 городских автостоянок на 2 694 парковочных места и 16 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 719 машиномест. Они помогают разгружать дорожную сеть и дают возможность автовладельцам бесплатно припарковать свой автомобиль и воспользоваться общественным транспортом для поездок в центр города. Неделю назад в Кронштадтском районе открылась первая городская парковка на 113 машиномест, которая позволит разгрузить исторический центр в туристический сезон.

Система перехватывающих парковок развивается в рамках перехода на новую транспортную модель, которую планируется внедрить к 2022 году. Новая модель предполагает повышение качества транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет отказа от маршрутных такси, обновления пассажирского подвижного состава, увеличения количества остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры.