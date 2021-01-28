Новая больница будет построена на севере Севастополя к 2024 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Новое здание больницы для жителей Северной стороны Севастопольской бухты будет построено в Севастополе до 2024 года, сообщили ТАСС в правительстве города.

По итогам встречи президента Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя в марте 2020 года правительству страны и городским властям были даны поручения, в том числе по включению в федеральную целевую программу развития Крыма строительства новых зданий для горбольницы №4.

"Мероприятие по строительству нового корпуса ГБУЗС "Городская больница №4" на 140 коек включено в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года". Реализация мероприятия запланирована с 2021 по 2023 годы", - говорится в ответе на запрос ТАСС. Запланированные на этот год проектно-изыскательские работы оцениваются в 50 млн рублей, на строительно-монтажные работы в 2022-2023 годах заложено 1 419,83 млн рублей.

По данным горадминистрации, в настоящее время клиника размещена в зданиях, построенных в 1950-е годы. Появление нового корпуса больницы позволит увеличить коечный фонд и разместить на базе больницы высокотехнологическое оборудование.

"Северная сторона - развивающийся район Севастополя, где проживает около 45 тысяч человек. В курортный сезон за счет гостей города число жителей увеличивается. Соответственно увеличивается нагрузка на существующее здание городской больницы № 4. Приведение существующих зданий в соответствие с санитарными нормами приводит к сокращению имеющегося коечного фонда, что создает дополнительную нагрузку на медицинское учреждение", - сказали в правительстве города.