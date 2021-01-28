В Геленджике пробурят 22 скважины для решения проблемы водоснабжения

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Специалисты Росгеологии пробурят в Геленджике 22 скважины для решения проблемы водоснабжения города, сообщили журналистам в пресс-службе Росгеологии в четверг.

Ранее в пресс-службе администрации Геленджика сообщали, что специалисты Южморгеологии определили пять приоритетных участков недалеко от города, где могут располагаться источники воды. На них планируют провести исследования.

"По данным электроразведки и поискового бурения геологи заложили в этом районе проектные точки бурения 22 эксплуатационных скважин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на данный момент в Геленджике уже пробурили три поисковые скважины, одна из них дала минерализованную воду, две скважины, пробуренные в поймах рек Адерба и Мезыбь, способны давать 700 и 500 куб. м воды в сутки.

В Геленджике водоснабжение наполовину зависит от Троицкого группового водопровода, а еще половина обеспечивается собственными источниками, из-за засухи в 2020 году работу прекратили более половины скважин, в сентябре было принято решение использовать воду из Церковного озера, однако в озере она закончилась в течение нескольких недель.

Для решения проблемы в регионе ведется модернизация Троицкого группового водопровода, который частично закрывает потребности этих городов. Кроме того, организованы геологические изыскания новых источников воды, также проводятся исследования и расчеты проекта установки систем опреснения морской воды. Ранее сообщалось, что мэр Геленджика Алексей Богодистов подписал протокол с представителями Минпромторга, компании "Концессия водоснабжения Геленджик" и предприятий, специализирующихся на технологиях опреснения, о внедрении опреснительной станции на курорте.