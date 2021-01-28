В Японии обновлен антирекорд по летальным исходам за сутки из-за последствий коронавируса

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Власти Японии за минувшие сутки зафиксировали 113 летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом, что стало антирекордом с начала пандемии на территории страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Соответствующий максимум также зафиксирован в Токио, который продолжает оставаться эпицентром распространения нового коронавируса в стране, - 20 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Японии умерли 5 514 инфицированных.

Между тем за прошедшие сутки по всей стране было выявлено 4 133 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 380 тыс. На данный момент 1 032 пациента находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии, при этом с начала пандемии в Японии выздоровели около 315 тыс. человек.

Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов.

В связи с этим власти 7 января сроком на месяц ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. 13 января зона была расширена, в нее попали еще семь префектур в разных регионах страны. Кроме того, юго-западная префектура Кумамото, центральная Миэ и восточная Ибараки ввели собственный режим ЧС. Всего режим охватил 14 префектур, где проживают около 77 млн человек, или более половины населения страны. В рамках режима ЧС местные власти, в частности, призвали владельцев заведений общепита сократить время их работы для предотвращения заражений.