Более половины россиян поддерживают вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более половины россиян (57%) поддерживают массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, представленные на экспертной дискуссии клуба "Валдай".

Согласно представленным данным, 57% респондентов поддерживают инициативу массовой вакцинации, а 29% выступают против.

Работа российских властей по предотвращению распространения коронавируса в стране оценивается положительно (56%), а уровень негативных оценок снизился до 27%. В январе продолжают снижаться ожидания роста числа заболевших - до 18%, данный показатель достиг минимальных значений за весь период наблюдений. 45% россиян считают, что в ближайшие две недели (после 25 января) количество заболевших будет снижаться.

Данные опроса также свидетельствуют, что в течение последнего времени 72% россиян не сталкивались с дефицитом лекарств в аптеках, 27% - сталкивались.

Опрос ВЦИОМ проводился во второй половине января, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.