Блокадники из 26 стран провели онлайн-встречу в честь дня снятия блокады в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города из 26 стран, которые не смогли повторить традицию очных встреч в Петербурге в честь Дня полного снятия блокады из-за пандемии коронавируса, подключились к телеконференции в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в четверг. В числе организаторов мероприятия - петербургский театр "Балтийский дом", подготовивший для участников конференции видео-концерт, рассказал ТАСС генеральный директор театра Сергей Шуб.

Ветераны-соотечественники из разных стран традиционно приезжают в Петербург в "ленинградский" День Победы 27 января, когда отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и 9 мая.

"Мы с удовольствием приняли предложение комитета по внешним связям [Петербурга] организовать такой виртуальный праздник для жителей блокадного Ленинграда и участников обороны города, живущих за рубежом. Подготовили специальный концерт, в котором приняли участие одни из лучших коллективов Петербурга, артисты нашего театра <...>. Но не только: мы помогли организовать интернет-связь с огромным количеством городов и стран, где сегодня в силу тех или иных причин живут наши соотечественники", - сказал он.

Шуб отметил, что ежегодно театр устраивает праздники ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. Одним из них является масштабный проект "Улица Жизни". Но в этом году из-за пандемии коронавируса их провести не удалось, и театр поздравил жителей блокадного города виртуально.

Онлайн и в записи

На конференции была показана видеозапись от блокадницы из Ливана, а в онлайн-режиме на связь выходили живущие сейчас в Болгарии, Литве, Латвии, Киргизии, Казахстана, Абхазии, Бельгии, Германии и других стран. Многие из них - члены местных ассоциаций лиц, переживших Вторую мировую войну, и других организаций. Участники конференции делились воспоминаниями о блокадном времени, поздравляли друг друга. Поздравления прозвучали и из Хорватии: родившаяся в Ленинграде в 1940 году и прожившая в блокадном городе 6 месяцев до эвакуации Луиза Врачар пожелала участникам телеконференции здоровья и долгих лет жизни. Она отметила, что память о страшных днях блокады нужно хранить и рассказывать о них молодому поколению.

На площадке музея обороны и блокады Ленинграда присутствовал председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, поприветствовавший участников. "Мы искренне благодарны, что вы нашли силы и пришли на площадки российских научно-культурных центров, чтобы выйти на связь с Ленинградом", - сказал он. Он отметил, что проведение мероприятия стало возможным в том числе благодаря МИД РФ и Россотрудничеству, которые помогли организовать подключения к телеконференции из разных стран мира.

Видеозапись с музыкальными выступлениями, чтениями стихотворений о войне и военными песнями в исполнении петербургских коллективов завершила конференцию. Санкт-Петербургский театр песни и танца "Морошка" исполнил знаменитую "Калинку" и другие композиции, выступили и артисты театра "Балтийский дом". В финале прозвучала "Песня о Ладоге", которой подпевали все участники телеконференции.

Конференция организована комитетом по внешним связям Петербурга. Она состоялась в рамках реализации правительством города государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.