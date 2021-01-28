Рособрнадзор намерен внедрить цифровые личные кабинеты ректоров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует создать цифровые личные кабинеты ректоров, которые позволят главам вузов отслеживать ситуацию в высших учебных заведениях и оперативно принимать решения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Рособрнадзором планируется внедрение личных кабинетов ректоров, которые будут предназначены как для обмена информацией, так и для внутреннего мониторинга ситуации в вузе и оперативного принятия решений", - говорится в сообщении.

В этом году изменения коснутся также сферы контрольно-надзорной деятельности, добавили в пресс-службе.

"В рамках нового подхода к контролю и надзору нами готовятся соответствующие нормативные правовые акты, в том числе предусматривающие использование технологий, позволяющих использовать весь массив информации о деятельности организаций без запроса документов, из открытых источников, федеральных информационных систем без взаимодействия с организациями. Это сократит административную нагрузку на юридических лиц и уменьшит количество бумажной документации, предоставляемой в Рособрнадзор", - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе "Образовательная услуга: проблемы теории и практики", организованном Санкт-Петербургским государственным университетом. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, Музаев напомнил, что ведомство готовит предложения по трансформации процедуры государственной аккредитации. "Рассматривается вариант перехода на бессрочную аккредитацию с периодическим подтверждением качества обучения. Основным критерием в рамках госаккредитации должна быть оценка знаний", - заявил Музаев.