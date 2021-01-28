Административный центр Хайнаня занял первое место в 2020 году по качеству воздуха в КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Китайский город Хайкоу, административный центр южной провинции Хайнань, по итогам 2020 года занял первое место в списке 168 ключевых городов КНР по качеству воздуха. Об этом сообщил информационный портал "Хайкоу синьвэнь".

В прошлом году над городом можно было наблюдать чистое небо в течение 361 дня: 278 дней характеризовались отличным качеством воздуха, 83 дня - хорошим. На протяжении 98,6% всего времени в минувшем году специалисты фиксировали в Хайкоу высокое качество воздуха, этот показатель увеличился на 4,9 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

По данным портала, за последние восемь лет содержание вредных веществ в воздухе Хайкоу значительно снизилось, с 2013 года количество частиц PM2.5 (диаметром от 2,5 мкм и меньше) и PM10 (от 10 мкм и меньше) упало на 48,1% и 38,3% соответственно.

Хайкоу в рамках политики, проводимой властями Хайнаня, уделяет особое внимание экологической обстановке в городе. В административном центре провинции по итогам 2020 года насчитывалось приблизительно 38 тыс. автомобилей на альтернативных источниках энергии, а количество энергораздаточных колонок для электрокаров превысило 9,7 тыс. Кроме того, с начала октября прошлого года в Хайкоу, наряду с крупными городами провинции Санья, Саньша и Даньчжоу, ввели обязательную сортировку бытовых отходов.

Согласно официальной статистике, Хайнань продолжает занимать лидирующую позицию среди китайских регионов с наилучшей экологией. Так, в течение примерно 99,5% времени в 2020 году экологи фиксировали на острове высокое качество воздуха: уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Водные ресурсы провинции за минувшие 12 месяцев в соответствии с национальными стандартами оказались практически без загрязнения.