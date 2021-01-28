В Башкирии введение "антиковидных паспортов" отложили до вакцинации 25% населения

УФА, 28 января. /ТАСС/. Введение "антиковидных паспортов" в Башкирии, которое планировалось с 5 февраля, отложено до вакцинации 25% населения, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.

"Запуск в Башкортостане проекта "антиковидных паспортов" для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения", - сказала Ихсанова.

В четверг глава Башкирии Радий Хабиров признался журналистам, что не ожидал такой реакции на региональный проект "ковид-паспортов", отметив, что это был инструмент для стимулирования вакцинации. "Я, честно говоря, не ожидал, что наша, в общем-то, сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно принята в федеральном масштабе, целый ряд регионов выступил со своим видением, и ряд общественных деятелей, поэтому мы решили подумать. Наверное, здесь смутило слово "паспорт", на самом деле это QR-код, который позволяет чуть быстрее снимать ограничения", - добавил Хабиров.

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. Ранее с критикой идеи введения "ковид-паспортов" выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подчеркнул, что внедрение "ковидных паспортов" может нести опасность в виде ущемления прав части населения. Также, по мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, введение таких паспортов не является вопросом региональной повестки.