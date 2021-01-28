В Башкирии разрешили работать круглосуточно кафе и ресторанам

УФА, 28 января. /ТАСС/. Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии смягчил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, заведениям общепита разрешено работать круглосуточно, заполняемость залов увеличена с 30 до 70%, а студенты вузов перейдут на очное обучение, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"Культурные мероприятия и спортивные соревнования можно будет проводить при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости трибун на открытом воздухе и не более 70% - в помещении. Органы государственной власти республики и муниципалитеты могут возобновить личный прием граждан. Заведения общественного питания с 29 января могут вернуться к круглосуточному режиму работы. Снимается ограничение и на количество посетителей", - сказано в сообщении.

Детские оздоровительные лагеря начнут работу с 27 марта с разрешения Роспотребнадзора. При этом обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлена до 11 февраля, а продление режима дистанционной работы оставлено на усмотрение организаций. "Республика получила очередную партию вакцины "Спутник V" в количестве 6 300 доз. Еще порядка 20 тыс. доз поступит в ближайшие дни. Все это позволит ускорить массовую вакцинацию. Жители Башкортостана, которые оставили заявку на портале "Госуслуги", смогут сделать прививку с 29 января. В список на приоритетную вакцинацию включили сотрудников оздоровительных учреждений", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 28 января в регионе подтверждено 23 745 случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки - 168. Лечение в стационарах получает 441 пациент, всего с выздоровлением выписано 17 924 человека. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 178 человек.