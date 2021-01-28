В Воронежской области разрешили возобновить работу аттракционов и фуд-кортов

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев разрешил возобновить в регионе работу фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, которые были закрыты с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев согласовал снятие ограничений с работы аттракционов, детских игровых комнат и фуд-кортов. Они возобновят работу с соблюдением всех необходимых антиковидных мер", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, детские комнаты в торговых центрах смогут работать "при нахождении не более одного ребенка на каждые 5 кв. м от общей площади в заведении", заполняемость аттракционов и фуд-кортов не должна превышать 50%, между столиками необходимо сохранить расстояние 1,5 м и установить защитные экраны.

В Воронежской области с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, с тех пор в торговых центрах закрыты все аттракционы, детские игровые комнаты и фуд-корты, продажа еды в них разрешена только навынос. С 12 мая в регионе введен масочный режим, его надо соблюдать в общественном транспорте и всех местах скопления людей.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 382 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 57 090, из них 51 255 человек выздоровели, 1 770 пациентов умерли.