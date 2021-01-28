Телефонная связь на станции Мирный в Антарктиде, поврежденная пожаром, восстановлена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники российской станции Мирный в Антарктиде восстановили прямую телефонную связь с Россией и другими полярными станциями, которая была повреждена пожаром, произошедшим в июне 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург).

"Восстановлена прямая телефонная связь с ААНИИ и другими станциями Российской антарктической экспедиции (РАЭ), возобновлены озонометрические, а также стратосферные наблюдения за космическими лучами, прерванные в связи с пожаром", - говорится в сообщении.

После пожара несколько помещений станции отремонтировали, заметили электропроводку и электроаппаратуру в доме геофизиков, в здании кают-компании оборудован новый метеорологический и радиоинформационный кабинеты.

Возгорание на станции "Мирный" произошло поздно вечером 21 июня 2020 года. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Полярники были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. Всего на станции находилось 23 человека. Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке осветительной сети, ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей.

Станция "Мирный" является первой станцией, открытой СССР 13 февраля 1956 года. Она расположена на восточном побережье Антарктиды. Ближайшая к ней антарктическая станция - "Дейвис" (Австралия), которая находится на расстоянии примерно в 678 км.

Сегодня в Антарктиде работает около 110 станций, в том числе 42 круглогодичных. Россия имеет в Антарктике пять круглогодичных научных станций и пять сезонных. На самом южном континенте непрерывно работает Российская антарктическая экспедиция.