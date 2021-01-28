В России пока не зафиксировали распространение "британского" штамма коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор пока не фиксирует распространения британской мутации коронавируса в России.

Об этом заявила в четверг глава ведомства Анна Попова в интервью Первому каналу.

"Чтобы понимать, циркулирует он в Российской Федерации или нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим", - сказала она.

Попова отметила, что в России было выявлено более 1,4 тыс. мутаций коронавируса, но все они являются нейтральными и не несут никаких изменений.