Генсек ООН: накопление вакцин от COVID-19 обойдется мировой экономике в $9,2 трлн

ООН, 28 января. /ТАСС/. Накопление вакцин от коронавируса может обернуться для мировой экономики потерями в объеме свыше $9 трлн. С такой оценкой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в четверг перед Генеральной Ассамблеей, представляя доклад о приоритетах работы организации на 2021 год.

"Последние исследования показали, что накопление запасов вакцины может стоить мировой экономике до $9,2 трлн", - указал Гутерриш, подчеркнув, что "почти половина этих потерь придется на наиболее обеспеченные страны". Генсек ООН обратил внимание, что эта сумма "более чем в 340 раз превышает" объем нехватки финансирования международной программы доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator, составляющий на данный момент $27 млрд.

В связи с этим Гутерриш выделил шесть основных мер, которые, по его мнению, следует принять в свете распространения вакцины. Так, генсек ООН считает, что необходимо в первоочередном порядке обеспечить доступ к препарату медицинским работникам, а также предоставить поддержку системам здравоохранения в наиболее бедных странах. Кроме того, считает Гутерриш, разработчики вакцин должны сделать своей приоритетной задачей обеспечение вакцинами международного механизма COVAX. Вместе с тем COVAX должен получать в свое распоряжение излишние запасы вакцин, указал генсек ООН.

Глава организации также подчеркнул, что необходимо обеспечить широкий доступ к лицензиям на производство вакцины, чтобы увеличить его объемы. В заключение он также отметил, что необходимо работать над повышением общего доверия населения к вакцинам от коронавируса.

Механизм COVAX и инициатива ACT-Accelerator

Всемирная организация здравоохранения придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. Он направлен на поддержку создания производственных мощностей и проведение централизованных закупок вакцины от коронавируса. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19", или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий предотвращения, диагностики и лечения COVID-19. Эти технологии должны стать доступными для всех, кто в них нуждается, во всем мире.