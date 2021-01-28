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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 12 февраля

На территории региона продолжает действовать масочный режим

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал в четверг постановление о продлении до 12 февраля режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 12 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе сохраняется масочный режим. Кроме того, сохраняется требование по необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в регионе с 1 февраля возобновляют конгрессно-выставочную деятельность.

По данным оперативного штаба региона на четверг, на Кубани общее количество случаев заражения коронавирусом составляет 33 125 человек, выздоровели 23 902 пациентов, 1 412 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 пациентов, еще трое - на ЭКМО.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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