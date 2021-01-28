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Пандемия COVID-19

В Ростовской области работа ресторанов с 1 февраля будет продлена до полуночи

Кроме того, ресурсоснабжающие организации вновь получили возможность приостанавливать предоставление услуг в случае неполной их оплаты потребителями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области внесли изменения в ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Предприятия общественного питания с 1 февраля смогут работать до полуночи, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В Ростовской области предприятиям общепита с февраля разрешено работать с 07:00 до 00:00. Кроме того, возобновляется работа театральных и музейных касс. Свои функции они смогут выполнять при обеспечении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации вновь получили возможность приостанавливать предоставление услуг в случае неполной их оплаты потребителями, отметили в пресс-службе.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 62 568, число выздоровевших выросло до 52 040, умерли 2 586 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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