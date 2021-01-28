Число принятых к рассмотрению в ЕСПЧ жалоб на Россию сократилось в 2020 году на 30%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2020 году принял к рассмотрению на треть меньше жалоб к России. Об этом сообщили журналистам в Минюсте на основании опубликованной статистики ЕСПЧ о рассмотрении дел.

"Согласно представленным данным, в 2020 году в отношении Российской Федерации отмечено существенное, более чем на 30% снижение числа переданных на рассмотрение судебных составов ЕСПЧ жалоб", - отметили в Минюсте.

При этом по числу поданных жалоб в Страсбургский суд из расчета на 100 тыс. населения Российская Федерация находится в третьем десятке Совета Европы (24 место). Общий процент отклоняемых ЕСПЧ жалоб в отношении всех стран вследствие их неприемлемости остается неизменным - свыше 90%.

"В целом в 2020 году по сравнению с 2019 годом число вынесенных постановлений по делам против Российской Федерации сократилось на 7%, в том числе вследствие реализации законодательных инициатив Минюста России, а также расширения практики использования механизмов досудебного урегулирования споров посредством оформления односторонних деклараций и мировых соглашений", - констатировали в Минюсте России. Если в 2019 году в досудебном порядке было урегулировано 619 дел по жалобам из РФ, то в 2020 году - 723. В минувшем году ЕСПЧ лишь в 36 случаях применял в отношении РФ обеспечительные меры до рассмотрения жалобы по существу из 223 требований о применении таких мер к России.