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Пандемия COVID-19

Генсек ООН предупредил об угрозе превращения COVID-19 в сезонное заболевание

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Коронавирус может превратиться в подобие сезонного гриппа, если и дальше будет распространяться в различных частях мира. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Если вирус будет распространяться, подобно пожару, в различных частях мира, мутации будут неизбежны, и в итоге мы можем прийти к ситуации, когда против COVID-19 каждый сезон придется разрабатывать новую вакцину, потому что он будет мутировать каждый год, как это происходит с гриппом", - сказал он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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