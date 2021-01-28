ТАСС занял первое место в рейтинге цитируемости в СМИ по итогам 2020 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Агентство ТАСС возглавило рейтинг цитируемости в СМИ по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о пандемии коронавируса, о ДТП с Михаилом Ефремовым, о голосовании по поправкам к Конституции РФ, о трагедии в Бейруте, об аресте Сергея Фургала, о протестах в Белоруссии, о военных действиях в Нагорном Карабахе", - сказано в сообщении "Медиалогии".

Рейтинг ТАСС - 188 780,41, далее следуют "РИА Новости" - 177 817,96, замыкает тройку "Интерфакс" - 50 106,82.

Среди газет лидер рейтинга - "Известия". Газета со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, также о том, что в России могут на три месяца зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Лидером рейтинга по цитируемости в соцмедиа стала "Комсомольская правда", а новичком рейтинга по цитируемости в СМИ стала газета РБК.

Индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Этот индекс рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов более 61 тыс. открытых источников. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.