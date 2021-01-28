Запись на вакцинацию возобновится в Ненецком АО с 29 января

ТАСС, 28 января. Запись на прививку от коронавируса в Ненецком автономном округе (НАО), приостановленная 27 января из-за отсутствия вакцины, возобновится на портале госуслуг 29 января, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации региона.

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"Запись на портале госуслуг возобновится с завтрашнего дня", - сказали в пресс-службе.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Бездудный, "сегодня в наш округ привезли 1 000 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" торговой марки "Спутник V"; весь объем уже находится в Ненецкой окружной больнице". Медики возобновят вакцинацию с 29 января. На сегодня в регионе привит 521 человек.

С начала пандемии в НАО выявлено 898 случаев заболевания, за последние сутки - 8. На лечении находятся 62 пациента. Умерших не зарегистрировано.

До 31 января в округе действует масочный режим и режим двухнедельного карантина для приезжих, до 8 февраля - самоизоляция для престарелых.