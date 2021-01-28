В Великом Новгороде увеличили до 50% наполняемость театров и концертных залов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Максимально допустимую наполняемость залов театров и кинотеатров в Великом Новгороде увеличили до 50%. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба Новгородской области.

"В Великом Новгороде, с учетом консультации с Роспотребнадзором, предлагаю разрешить оказание услуг театрами, концертами, а также кинотеатрами [с наполнением зала] до 50%. У нас есть ограничения еще в Боровичском и Старорусском районах. Предлагаю там подождать еще неделю, учитывая то, что там по заболеваемости достаточно критичные цифры", - сказал губернатор.

Изменения коснулись только Великого Новгорода, в Боровичском и Старорусском районах по прежнему действуют ограничения по наполняемости залов до 25%. Также губернатор продлил до 11 февраля режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и неработающих пенсионеров старше 60 лет.

За предыдущую неделю в области зарегистрировано 1 245 случаев коронавируса. В рамках заседания оперштаба руководитель новгородского управления Роспотребнадзора Елена Никифорова сообщила, что уровень регистрации заболеваемости ковидом на 4% ниже, чем за предыдущую неделю, но показатели по-прежнему остаются выше среднероссийских. Выше среднеобластных показатели заболеваемости сохраняются в Поддорском, Старорусском районе и Боровичах. Снижение заболеваемости наблюдается в Окуловке, Чудове и Пестове.

По данным оперативного штаба Новгородской области, в регион поступило почти семь тысяч доз вакцины от коронавируса, которые распределены по пунктам вакцинации. На 28 января суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 165 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 23 582. Выздоровели 22 429 человека, 110 пациентов умерли.