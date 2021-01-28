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Пандемия COVID-19

Генсек ООН: COVID-19 удастся победить к 2022 году, если вакцины станут общедоступны

По словам Антониу Гутерриша, все еще есть большая надежда, что даже с учетом появившихся мутаций коронавируса вакцины будут эффективны

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Распространение коронавируса нового типа можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"Я надеюсь, что если вакцины станут повсеместно доступны для массового применения в этом году, то следующий год будет совсем другим, - подчеркнул генсек. - И если нам удастся избавиться от коронавируса, я надеюсь, мы сможем вернуться не к тому, что было, а к лучшему миру".

По словам Гутерриша, на данный момент "все еще есть большая надежда, что даже с учетом появившихся мутаций [нового коронавируса] вакцины будут эффективны". "Но это лишь демонстрирует важность того, чтобы вакцинировать всех как можно скорее, - указал он. "Если дать вирусу распространяться, подобно пожару, в различных частях мира, мутации будут неизбежны, и в итоге мы можем прийти к ситуации, когда против COVID-19 каждый сезон придется разрабатывать новую вакцину, потому что он будет мутировать каждый год, как это происходит с гриппом", - предупредил глава ООН.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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