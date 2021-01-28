Резерв коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге превысил 36%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 4,5 тыс. из 12,5 тыс. развернутых мест, сообщили в четверг в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Количество свободных коек увеличилось до 4 576 - это 36,5% от всего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего в городе развернуто 12 538 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Помощь больным оказывают 17 городских и семь федеральных стационаров. Городской комитет по здравоохранению в ближайшее время будет рассматривать вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда.

По данным совета, за последние сутки отмечается значительное падение количества зарегистрированных обращений в медучреждения по поводу коронавируса - снижение составило более 30% по сравнению с прошлым четвергом. Также уменьшается общее число наблюдаемых пациентов - неделю назад их было более 66 тыс., сейчас - около 57 тыс. В сравнении с аналогичным днем прошлой недели сократилась суточный показатель госпитализаций - 565 против 521.

"Наблюдается достаточно отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции. Это позволяет предполагать, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны", - отметили в совете.

В Петербурге выявили 327 160 случаев заражения коронавирусом, это второе место среди регионов после Москвы. Выздоровели 222 012 человек, умерли 9 517. За последние сутки в городе выявили 2 128 случаев заражения.