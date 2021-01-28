Власти Москвы заявили, что готовы обеспечить вакциной всех желающих пенсионеров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пенсионеров, желающих вакцинироваться от коронавируса, готовы привить от коронавируса в полном объеме. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

"Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет. В полном объеме весь спрос мы готовы удовлетворить", - сказала Ракова, уточнив, что у вакцинированных пенсионеров почти не было побочных реакций на прививку против коронавируса.