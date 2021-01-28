Вологодской области выделили еще 45 млн рублей на закупку лекарств для больных COVID-19

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Правительство Вологодской области получило еще 45 млн рублей из федерального бюджета на приобретение лекарств для амбулаторных больных с коронавирусом. Ранее региону выделялось 68 млн рублей, что дало возможность обеспечить лекарствами 13 тыс. пациентов, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Принято решение продолжить обеспечение бесплатными медикаментами пациентов с коронавирусом, кто лечится на дому. В конце октября Вологодской области было выделено 68 млн рублей, медикаменты получили более 13 тыс. человек, 95% - в день назначения терапии. По распоряжению правительства РФ Вологодской области выделено еще 45 млн рублей на эти цели. Этих средств хватит на два с половиной месяца. Поручаю департаменту здравоохранения организовать закупку для своевременного и бесперебойного снабжения", - сообщил глава региона на заседании регионального оперштаба.

По его словам, амбулаторные пациенты будут обеспечены бесплатными лекарствами по назначениям врача. Закупаются жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные препараты и лекарства, препятствующие образованию тромбов.

По распоряжению губернатора и в ответ на жалобы некоторых вологжан в соцсетях руководитель департамента здравоохранения Сергей Бутаков весь день отработал в одном из моногоспиталей Вологды в "красной зоне". "Я прошел по всем этажам и отделениям, был в реанимации, поговорил с пациентами и медицинским персоналом. В моногоспитале есть месячный запас лекарств, который постоянно пополняется. Лечение ведется по уточненным рекомендациям Минздрава России, есть весь спектр препаратов - гормоны, противовирусные, антибиотики, медикаменты для предупреждения цитокинового шторма и все остальное. В моногоспитале находятся пожилые люди, есть тяжелые пациенты. Никаких жалоб не было", - сказал Бутаков.

Как отметил губернатор, до конца февраля медики рассчитывают на поэтапное снижение количества заболевших. "Благодаря всем мерам и вакцинации мы сможем приступить к поэтапному выводу из работы монопрофильных госпиталей в Вологде и Череповце. Но этот вопрос будем обсуждать не ранее середины февраля", - подытожил Кувшинников.

По данным регионального оперштаба, на 28 января в области подтверждено 31 977 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 285 случаев. Выздоровели 27 219 человек, умерли 594. В регионе работает шесть монопрофильных стационаров на 1 635 коек, они загружены на 50%.