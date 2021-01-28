Число жителей Псковской области, привившихся от коронавируса, за неделю выросло в 2,5 раза

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Количество жителей Псковской области, которые привились от коронавируса, за неделю выросло почти в 2,5 раза. Первую прививку от этой инфекции поставили более 1,7 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее власти сообщили о том, что первый этап вакцинации прошли 700 человек.

"В Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса уже 1 797 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном аккаунте в Telegram.

По данным губернатора Михаила Ведерникова, на этой неделе в регион поступило 5,4 тыс. доз вакцины от этой инфекции. Это позволит запустить вакцинацию в половине муниципальных образований региона. По 1 тыс. доз получат Псков и Великие Луки, по 200 доз - 17 межрайонных больниц и филиалов. Это позволит запустить вакцинацию в Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Печорском районах. Ранее регион получил 3 тыс. доз вакцины.

На территории Псковской области действует 10 пунктов вакцинации, три из них развернуты в городе Пскове и по одному - в Великих Луках, Бежаницах, Невеле, Острове, в Псковском районе, Порхове и в Себеже.

На данный момент в регионе 29 007 заразившихся, 16 982 человека выздоровели, 127 пациентов умерли.