В Чечне призвали молодежь не выходить на незаконные митинги, напомнив об ответственности

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал молодежь не выходить на незаконные митинги и напомнил об ответственности за это после задержания уроженца республики на несогласованной акции в Москве.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, задержанному за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Как отмечалось, он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. По версии следствия, 23 января Джумаев нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами. В четверг Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта.

"Призываем всю молодежь, всю общественность не выходить на эти митинги, которые не дают нам ничего, кроме незаконного беспредела и хаоса. Любой, кто окажется в таких ситуациях, он будет отвечать перед законом", - сказал журналистам Делимханов.

Ранее Делимханов в видео на своей странице в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить. Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве.