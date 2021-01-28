В Самарской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых жителей

САМАРА, 28 января. /ТАСС/. Власти Самарской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 39,4 тыс. человек, продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет до 14 февраля. Соответствующее постановление, подписанное в четверг губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, размещено на сайте областного правительства.

"Внести в постановление губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 следующие изменения: в пункте 3.1 слова "до 31 января" заменить словами до "14 февраля", - говорится в документе.

Кроме того, в регионе продолжает действовать запрет для детей на посещение торговых центров без родителей. Ограничения касаются и работы клубов, организаций общепита: им разрешено работать с 23:00 до 06:00 только при загрузке до 50%.

Также власти области обязали работодателей перевести беременных женщин на удаленный формат работы.

По данным регионального оперативного штаба, на 28 января в Самарской области зафиксировано более 39,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 36 663 человек, еще 808 пациентов умерли.

В новость внесены изменения (20:00 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.