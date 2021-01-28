В Вологодскую область досрочно поставят 7 тыс. доз вакцины от коронавируса

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Более 7 тыс. доз вакцины от коронавируса досрочно поступит в Вологодскую область в ближайшие дни, до конца февраля в регионе ожидается поставка 72,5 тыс. доз. На сегодня привиты чуть более 3 тыс. человек, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Через портал госуслуг записались на вакцинацию более 6,5 тыс. человек, привиты чуть более 3 тыс. Сейчас в условиях конкуренции регионов за возможность первыми получить вакцину мы усилили работу с федеральным центром. Я вчера работал в Москве, встречался с руководством Министерства здравоохранения РФ. Благодаря нашей активной работе и взаимодействию сегодня утром в Вологодскую область выехала машина с более 7 тыс. доз вакцины, в ближайшее время они поступят в медучреждения", - сообщил губернатор на заседании регионального оперштаба.

Как проинформировала заместитель губернатора Лариса Каманина, на сегодня в регион уже было отгружено и используется 3 842 дозы вакцины, всего было пять поставок - с середины октября до середины января. Сделано 3 115 прививок, израсходовано 74% вакцины. Иммунизация проводится в 14 прививочных пунктах - в Вологде, Череповце и в девяти ЦРБ. "В январе - феврале в регион поступит 72,5 тыс. доз вакцины. Сегодня отгрузили вакцину в объеме 7,2 тыс. доз, доставляют рефрижераторами. Вакцину направят во все муниципалитеты, в 36 медорганизаций, завтра там будет развернуто 42 прививочных пункта. С 1 февраля все пункты начнут работать в полном режиме", - сообщила Каманина.

По ее словам, поставлена задача привить 60% взрослого населения области, или 546 503 человека. Согласно разработанной математической модели, при поступлении вакцины с условием хранения при минус 18 градусах массовая иммунизация будет завершена к 19 июля этого года за счет работы 42 прививочных пунктов в две смены, они смогут проводить 25 тыс. прививок в неделю. Второй вариант модели рассчитан на вакцину с условиями хранения при температуре плюс 2-8 градусов. Массовая кампания завершится к 24 мая при условии работы не менее 150 прививочных пунктов.

Глава региона поручил жестко отслеживать график поставки и распределения вакцины, быть на непрерывной связи с Минздравом РФ и поставщиками, чтобы вакцина поставлялась напрямую на уполномоченный склад вологодского госпредприятия "Фармация", все необходимое холодильное и морозильное оборудование закуплено. "Есть возможность отдельного предоставления вакцины для работников крупных промышленных предприятий по отдельным заявкам предприятий в Минпромторг. Прошу проработать. Этим мы ускорим вакцинацию", - подытожил Кувшинников.

По данным регионального оперштаба, на 28 января в области подтверждено 31 977 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 285 случаев. Выздоровели 27 219 человек, умерли 594. В регионе продолжают действовать шесть монопрофильных стационаров на 1 635 коек, они загружены наполовину.