Число безработных в Петербурге снизилось на 25% с пиковых значений в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 81,3 тыс. человек. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый зампредседателя комитета по труду и занятости населения города Николай Рогачев.

"Пик численности зарегистрированных безработных мы достигли в конце августа - начале сентября. Эта цифра достигала 109 тыс. человек - столько петербуржцев состояло у нас на учете. Потом постепенное небольшое снижение началось, ощутимое снижение в ноябре состоялось. Данный тренд на серьезное уже снижение уровня зарегистрированной безработицы сохраняется: по состоянию на утро сегодняшнего дня у нас на учете состоит 81 тыс. 322 человека - это существенно ниже, чем в конце лета, когда был пик", - сказал Рогачев.

По его словам, на снижение количества безработных в городе повлияло несколько факторов, среди них - отмена ряда коронавирусных ограничений, фактор сезонного роста спроса в осенний период, а также то, что в период жестких коронавирусных ограничений из Петербурга выехало большое число внешних работников - как из ближнего и дальнего зарубежья, так и из других регионов РФ. "По мере того, как работодатели начинали рабочую силу набирать, они обращались к местным трудовым ресурсам", - пояснил Рогачев.

В настоящее время, отметил первый зампредседателя комитета, в Петербурге сохраняется высокий спрос на медицинские кадры, а также на квалифицированных сотрудников в IT-сфере и фармацевтической отрасли. "Большой спрос сохраняется и растет со стороны строительного сектора - там мы фиксируем очень серьезный спрос", - сказал Рогачев.