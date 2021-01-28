Первые дроны со взлетной массой более 30 кг зарегистрировали в России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Первые беспилотные воздушные судна (БВС) массой более 30 кг внесены в госреестр гражданских воздушных судов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Государственная регистрация обязывает пользователей дронов соблюдать установленные для гражданской авиации требования, в числе которых - наличие у устройства сертификата летной годности и выданных Росавиацией свидетельств у внешних пилотов. Получение регистрационного номера не наделяет судно правом выполнения полета, а лишь относит его к определенному Воздушным кодексом виду авиации - гражданской.

"Два образца беспилотных воздушных судов вертолетного типа Научно-производственного предприятия "Радар ммс" (является участником ассоциации "Аэронет" Национальной технологической инициативы) внесены в госреестр гражданских воздушных судов и получили государственные регистрационные знаки. Они стали первыми образцами БВС массой более 30 кг, получившими госрегистрацию", - сказали ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

Требование об обязательной государственной регистрации гражданских БВС с максимальной взлетной массой более 30 кг было установлено Воздушным кодексом РФ в июле 2016 года, возможность проходить процедуру разработчики получили год спустя. Первая заявка на государственную регистрацию БВС массой более 30 кг была подана компанией ОКБ "Авиарешения" (член ассоциации "Аэронет" НТИ) в июне 2020 года.

"Она не была принята из-за двоякого толкования норм законодательства при проведении регистрации. Совместными усилиями представителей ассоциации "Аэронет", Минтранса России и Росавиации в шестимесячный срок эти барьеры были сняты", - также пояснили ТАСС представители Платформы НТИ.