Морские службы Франции спасли 78 мигрантов, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Французские морские службы перехватили в четверг сразу несколько лодок с мигрантами, которые пытались пересечь Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщили в префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря, в общей сложности спасены 78 человек.

"28 января Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не получил информацию о том, что несколько лодок с мигрантами оказались в трудном положении в проливе Па-де-Кале", - говорится в сообщении префектуры, опубликованном в Twitter.

Гражданство мигрантов, среди которых были шестеро детей и женщина, не указывается. По информации властей, все задержанные были оперативно доставлены в порт Дюнкерка, где медики оказали им первую помощь. После этого их передали пограничной полиции.

"Все они живы и здоровы благодаря быстрому реагированию участников спасательной операции", - подчеркивается в сообщении.

По данным префектуры региона, в 2020 году более 9,6 тыс. мигрантов пытались добраться до Великобритании через Ла-Манш. Из них шесть человек погибли, по меньшей мере трое пропали без вести. В общей сложности морские службы провели более 800 спасательных операций. В 2019 году общее число задержанных составило почти 2,3 тыс. человек.