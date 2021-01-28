Датское правительство продлило ограничения в связи с пандемией до 28 февраля

СТОКГОЛЬМ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Дании продлило ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, до 28 февраля. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Текущие ограничения для предотвращения распространения коронавируса продлены на три недели, до 28 февраля, - отметила она. - Мы не можем смягчить эти меры, к сожалению". При этом власти рассмотрят вопрос возвращения в школу учащихся младших классов.

По словам премьера, отменить ограничения не позволяет быстрое распространение новых мутаций коронавируса. "Мы видели, как быстро новая мутация может вывести ситуацию из-под контроля, следовательно, мы не можем ослабить ограничения. Даже когда мы делаем больше прививок, мы должны быть осторожны. Поэтому такой быстрой отмены ограничений, как это было прошлой весной, мы не увидим", - сказала министр.

Количество подтвержденных случаев заражения в Дании возросло до 197 208, число жертв составляет 2 071. Правительство на фоне роста числа новых случаев инфицирования объявило о запрете собираться группами более пяти человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00. Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. 27 декабря в стране начата вакцинация, ее планируется завершить в конце июня.