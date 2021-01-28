Великобритания ограничила авиасообщение с ОАЭ, Бурунди и Руандой

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Власти Великобритании ограничили авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой для недопущения завоза на территорию королевства нового штамма коронавируса. Об этом в четверг сообщил министр транспорта королевства Грант Шэппс.

"Начиная с завтрашнего дня мы расширяем запрет на транспортное сообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой, которые добавлены в британский "красный" список. Это означает, что людям, которые были в этих странах, в том числе транзитом, будет запрещен въезд, за исключением граждан Великобритании, Ирландии, а также других стран с правом на проживание [в Великобритании], которые должны будут самоизолироваться на 10 дней дома", - написал министр в Twitter.

Таким образом, список стран, с которыми Великобритания прекратит воздушное сообщение, увеличится с пятницы до 33 государств. Сейчас в него уже входят все страны Южной Америки, Португалия, ЮАР и ряд других стран Африки.

Накануне британские власти объявили о том, что людям, возвращающимся из этих стран, в будущем придется провести 10-дневный карантин не дома, как это требуется сейчас, а в специально выделенных для этого гостиницах. На следующей неделе должно быть объявлено, с какого момента эти правила вступят в силу.

В последний месяц крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразным. Кроме того, его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным. С начала эпидемии в стране были выявлены 3,74 млн случаев инфицирования коронавирусом, число летальных исходов превысило 103 тыс.