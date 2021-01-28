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МГУ с 8 февраля возвращает очные занятия для студентов

Здание МГУ Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Здание МГУ
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МГУ с 8 февраля возвращает очные занятия для студентов - приказ ректора.

Новость дополняется

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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