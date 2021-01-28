МГУ с 8 февраля возвращает очные занятия для студентов

ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море

Мурманские власти сообщили, что семьи погибших моряков траулера "Онега" получили матпомощь

Родственники рыбаков также получили все полагающиеся им выплаты из резервных фондов других регионов и из Пенсионного фонда

Читать полностью