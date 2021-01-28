В Ленинградской области разработали услугу по индивидуальному вывозу мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с отходами Ленинградской области по поручению губернатора разработал дополнительную услугу для владельцев жилых домов по вывозу индивидуальных контейнерных баков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Жители домовладений Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов по заявке, за дополнительную плату могут воспользоваться услугой обслуживания индивидуального контейнерного бака, установленного на придомовой территории. Список населенных пунктов составлен в соответствии с заявками муниципальных образований", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что плата за вывоз одного контейнера объемом 124-240 литров составляет около 250-300 рублей. При этом конечная стоимость определяется непосредственными исполнителями, то есть субподрядчиками регионального оператора, работающими на территории конкретных районов. Вместе с тем услуга по индивидуальному обслуживанию контейнерных баков является дополнительной и добровольной, она не освобождает от обязанности ежемесячно вносить предусмотренную законом плату за вывоз ТКО с контейнерных площадок, добавили в пресс-службе.

Населенные пункты с раздельным сбором мусора

В пресс-службе также сообщили, что пилотный проект по раздельному сбору мусора в Ленинградской области планируется внедрить в новых населенных пунктах. Ранее он уже стартовал в Кингисеппе, Ивангороде и Луге.

"В список новых населенных пунктов, где планируется установить контейнеры для сбора пластика и стекла, войдут Сосновый Бор, Кировск, Тихвин, микрорайон Южный Всеволожска, а также на Сосновское, Аннинское, Ропшинское поселения", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя комитета по обращению с отходами Алексея Пименова. Сейчас отсортированные отходы направляются на 11 предприятий переработки.

27 января депутаты региона приняли закон об обращении с отходами, который предполагает получение обязательного разрешения на перемещение отходов на территории региона, оснащение транспортных средств, перевозящих отходы, техническими устройствами для фиксации перемещения. В соответствии с документом также вводится запрет на захоронение отходов на территории региона, если эти отходы могут быть утилизированы на областных объектах утилизации.